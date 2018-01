Desporto Vídeo: Faz relato da Taça no meio de adeptos Por

A Taça de Portugal conheceu, nesta quarta-feira, um episódio curioso que não deixa de ter particular destaque e mostrar que a Prova Rainha também é feita destas coisas. No duelo entre o Caldas e o Farense, um jovem relatador viu-se forçado a fazer o relato da partida desde a bancada no meio dos adeptos. Veja o vídeo.

Se é comum ver nos estádios os órgãos de comunicação social a trabalhar em locais reservados para exercer a sua função, também é verdade que – e o ditado é antigo – ‘a tropa manda desenrascar’.

E foi isso que Nélson Soares – relatador de jogos que costuma acompanhar as equipas do Algarve – fez… ainda que de uma forma diferente.

Com duas equipas do Campeonato de Portugal numa fase tão avançada numa das principais provas do calendário nacional, o jovem relatador viu o jogo desde as bancada com os adeptos.

“Se não dá para ir para a tribuna de impressa, vamos para o meio da bancada fazer a festa do futebol”, foi dizendo durante o seu relato.

“Quero agradecer a todos os que escutaram o meu relato no jogo entre o Caldas e o Farense no dia de ontem. O número de 37 mil ouvintes durante toda a emissão é impressionante e assustador ao mesmo tempo”, escreveu Nélson Soares na sua conta de Facebook, onde tem recebido muitos elogios pelo trabalho desempenhado numa partida de tal importância que não teve transmissão nas rádios nacionais nem passou na televisão.

Veja o vídeo:

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar