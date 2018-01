Vídeo: Relatador delira com golaço de juvenil do Benfica

Chama-se Hugo Nunes, é juvenil do Benfica e marcou um daqueles golos que irá guardar para memória futura. No Qatar, onde as águias disputam a Alkass International Cup, o jovem jogador encarnado marcou um golo monumental, com uma sucessão de fintas, que deixaram o relatador estrangeiro em delírio. Veja o vídeo e ouça.

Tudo aconteceu no primeiro jogo do Benfica no Qatar, onde as águias jogam a Alkass International Cup.

Natural de Guimarães, Hugo Nunes, de 16 anos, pegou na bola e, dentro da área, deixou os chineses do Guangzhou Evergrande de ‘olhos em bico’ com uma jogada incrível.

O relatador da partida não conteve a emoção.

“Gooooooooooaaaal. Goal, goal, goal, goal, goal… vamos lá Benfica. Vamos águias benfiquistas”, gritou o relatador estrangeiro não contendo a vibração.

As águias derrotaram a turma chinesa do Guangzhou Evergrande, por 4-0, com os golos encarnados a serem marcados por Hugo Nunes (37′ e 87′) e Gonçalo Oliveira (39′ e 66′).

O torneio foi criado em 1996 e, para além do Benfica, estão presentes nesta competição, entre outros, emblemas como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Tottenham.

Veja o vídeo:

Veja o vídeo com todos os golos desta vitória:

