Vídeo regista assalto (falhado) a relojoaria

Uma tentativa de assalto a uma relojoaria da Rolex, em Leeds, no Reino Unido, ficou registada em vídeo. Os assaltantes tentaram derrubar montra com um automóvel, mas não conseguiram fazê-lo. Noutro automóvel, seguiam alguns cúmplices do crime, que também falharam o roubo e acabaram por fugir. Veja o vídeo.