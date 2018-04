Vídeo: “Reação do público foi um dos momentos mais belos da noite”, diz Ronaldo

Cristiano Ronaldo reviveu o lance do segundo golo do Real Madrid, classificando-o como um dos melhores da sua carreira. Mas o jogador português não esquece os aplausos dos adeptos adversários. “Fiquei emocionado”, diz. Veja o vídeo.

“Foi espetacular… Saltei muito alto. É um golo que vai ficar na minha memória. Possivelmente, o melhor da minha carreira”, afirmou Cristiano Ronaldo, que lembrou o lance que marcou a partida do Real Madrid em Turim, diante da Juventus, nesta terça-feira.

O internacional português recorda um grande golo que marcou de ‘chilena’, ao serviço da seleção… que não valeu. O árbitro não assinalou o golo, por considerar que a bola não havia ultrapassado a linha. Os adeptos da seleção nacional terão esse lance bem presente na memória.

E também na memória vai ficar aquele momento de Ronaldo, ontem. O português não esquece, no entanto, a reação dos adeptos da Juventus.

“A reação do público foi um dos momentos mais belos da noite. Num estádio como este, por onde passaram grandes futebolistas, onde estão grandes futebolistas, aplaudirem-me é um momento top. A Juventus sempre foi um clube do qual gostei. Fiquei emocionado. Tenho de agradecer a todos os italianos que vieram ao estádio. Aquelas pessoas ficaram no meu coração…”