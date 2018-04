Desporto Vídeo: Reação do presidente do Real Madrid à bicicleta de Ronaldo dá que falar Por

A bicicleta de Cristiano Ronaldo, na passada terça-feira, mereceu reações e ovações de várias formas – os adeptos da Juventus renderam-se ao craque português. Esta sexta-feira, perguntaram a Florentino Pérez o que achava do golo, com a sua ‘resposta’ a dar que falar. Veja o vídeo.

Aplausos dos adeptos adversários ou o treinador completamente incrédulo. O golo de Cristiano Ronaldo, frente à Juventus, na passada terça-feira, mereceu comentários a nível mundial.

Contudo, a reação do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, promete ser das mais ‘controversas’. À margem de um evento em que participou em Madrid, esta sexta-feira, o líder ‘merengue’ foi questionado acerca do golo mais falado do momento, mas a sua (não) resposta tem dado que falar.

Perante a questão dos jornalistas, Florentino continuou a sua marcha, sem tecer qualquer comentário.

Veja o vídeo.

