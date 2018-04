Internacional Vídeo: Rainhas de Espanha brigam em público Por

Letizia, a Rainha de Espanha, brigou em público com a sogra, a Rainha emérita Sofía. O vídeo do incidente, que ocorreu no final da missa de Páscoa, caiu nas redes sociais do país vizinho e fez rebentar a polémica.

Sofía vinha com as princesas Leonor e Sofia quando parou para que um fotógrafo pudesse registar o momento.

Nessa altura apareceu Letizia, que se meteu entre o fotógrafo e a família, para impedir que fosse feita essa foto.

As Rainhas começaram a discutir, o que mereceu a pronta intervenção do Rei Felipe, que afastou Letizia e terminou com o incidente.

Ao lado, o Rei emérito, Juan Carlos, assistia ao desenrolar dos acontecimentos, nada fazendo.

Depois do vídeo cair nas redes, a imprensa espanhola não demorou a reparar num gesto de Sofía. Quando Letízia pôs a mão sobre a mão da sogra, esta sacudiu-a violentamente para o lado.

