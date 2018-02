Desporto Vídeo: Quis brilhar mas protagonizou penalti insólito na Taça da Turquia Por

A primeira mão das meias-finais da Taça da Turquia ficou marcada por uma grande penalidade insólita de Sandro Dodô, jogador do Giresunspor. Veja o vídeo.

Desperdiçar uma grande penalidade é considerada uma ‘falha aceitável’, mas perdê-la quando se quer brilhar é relativamente mais grave.

O experiente jogador do Giresunspor, de 30 anos, tentou repor a igualdade no marcador com um ‘brilharete’, mas acabou por se tornar alvo de chacota nas redes sociais, ao protagonizar um momento insólito.

Sandro Dodô correu para a bola lentamente – como que a preparar a tradicional ‘paradinha’ – mas acabou por falhar redondamente, com a bola sair ao lado da baliza sem velocidade.

O melhor é ver.

O Giresunspor viria a conseguir empatar a partida, mas sofreu o 1-2 do Fenerbahce já nos descontos, apontado, curiosamente, de grande penalidade.

