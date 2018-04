Desporto Vídeo: Quaresma marca golo fantástico na vitória do Besiktas Por

Ricardo Quaresma voltou a deliciar os adeptos turcos, este domingo, na vitória do Besiktas por 3-1 sobre o Yeni Malatyaspor. O extremo português apontou um golo fantástico, na cobrança de um livre direto. Veja.

O ‘Harry Potter’ voltou a fazer o gosto ao pé, na Turquia. Já depois dos golos de Negredo e Talisca, Quaresma, aos 88 minutos, fechou o triunfo com o seu quinto golo no campeonato.

Este domingo, Quaresma não marcou de trivela, mas a cobrança exemplar de um livre direto fez as delícias dos adeptos turcos.

O Besiktas segue no segundo lugar do campeonato, a um ponto do líder, o Galatasaray.

Veja o golo de Quaresma.





1 PARTILHAS Partilhar Tweetar