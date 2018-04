Desporto Vídeo: Pugilista mexicano derruba adversário norte-americano que vestia calções com muro Por

O pugilista mexicano Francisco Vargas derrotou o seu concorrente, Rod Salka, deixando-o KO. A situação seria normal se o norte-americano não estivesse equipado com uns calções que mostravam um muro, a simbolizar a promessa de Trump em construir um muro na fronteira com aquele país. Veja o vídeo.

Teria sido apenas um simples combate, mas ao derrubar o ‘muro’ de Rod Salka, Francisco Vargas viralizou uma situação irónica.

O concorrente norte-americana vestiu uns calções com o desenho de um muro e onde lia ‘America First’ – América Primeiro, em português – numa clara alusão à promessa de Donald Trump em construir um muro na fronteira com aquele país.

Porém, foi Francisco Vargas quem derrubou o muro, deixando o seu adversário KO.

As imagens têm sido partilhadas vezes sem conta nas redes sociais e estão a fazer as delícias dos utilizadores que são contra a construção do muro e a perseguição feita aos imigrantes.

Veja a parte final do combate.





