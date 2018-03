Nas Redes Vídeo: PSP mostra o que é um Pai e conquista redes sociais Por

A PSP partilhou um vídeo, nesta segunda-feira, dedicado a todos os pais, no dia em que se celebra o Dia do Pai. A publicação emotiva está a conquistar as redes sociais. Veja o vídeo.

Os ensinamentos, os conselhos, a força de um pai.

A mensagem partilhada está baseada nessas vertentes.

Com imagens de crianças vestidas com as fardas da PSP mas também com registos do trabalho dos agentes de segurança, vão-se ouvindo os conselhos de um pai ao seu filho.

O progenitor que indica os caminhos do bem, que diz ao filho para avançar mesmo quando tudo parece perdido.

No fundo, um pai a ser pai.

Veja o vídeo:

