Vídeo: PSD faz tributo a Passos… “o melhor dos melhores”

Pedro Passos Coelho cumpre as últimas semanas como líder do PSD e as homenagens ao líder laranja vão acontecendo, como é o caso de um vídeo que já se tornou viral entre militantes do partido de Francisco Sá Carneiro, onde é feito um tributo a Passos Coelho… o “melhor dos melhores”. Veja o vídeo.

Enquanto se ouvem frases e discursos de Passos Coelho vão correndo imagens do líder do PSD e antigo primeiro-ministro, naquele que é apelidado de tributo “ao melhor dos melhores”.

As imagens captadas pelo canal do partido, já se tornaram virais entre militantes do PSD.

Desde a festa do Pontal, em Quarteira, no Algarve, a discursos em congressos, passa um pouco de tudo no vídeo de homenagem.

“Obrigado Pedro” é o vídeo que dá que falar no momento entre os sociais-democratas que, em breve, vão ter Rui Rio como líder.

Porém, para já ainda é Passos Coelho que está aos comandos da ‘máquina’ laranja e que recebe as homenagens antes da hora do adeus.

Veja o vídeo:

