Insólito Vídeo: Provoca dois acidentes com camiões na autoestrada… e continua caminho Por

Com a intenção de seguir por uma saída da autoestrada depois de ter passado por ela, este condutor provocou dois acidentes com camiões mas, assim que o tráfego acalmou, seguiu o seu caminho como se não fosse nada. Veja o vídeo.

Sem pensar nas consequências de uma manobra naquelas condições, o condutor acabou por parar no meio da autoestrada enquanto outro veículos se acidentavam.

O primeiro camião, ao desviar-se do automóvel, acabou por fazer uma manobra perigosa, tendo tombado no meio da estrada. O segundo manteve-se intacto, mas ficou imobilizado e a derramar líquido na via.

Ao fim do incidente, o condutor do automóvel, como se não fosse nada com ele, seguiu o seu caminho.

Apesar do aparato, não houve vítimas a registar.

Veja o vídeo.