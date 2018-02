Desporto Vídeo: Promo da RTP do jogo do FC Porto com… adeptos do Benfica Por

A RTP volta a estar no centro da polémica por causa da promoção a um jogo de futebol. Desta vez, é o duelo da Liga dos Campeões entre FC Porto e Liverpool que está a gerar revolta entre os portistas já que na ‘promo’ aparecem… adeptos e jogadores do Benfica. Veja o vídeo.

O embate será jogado no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados e será contra o Liverpool.

A RTP decidiu, então, fazer uma promoção ao jogo com a música ‘Love Me Do’ dos The Beatles e com imagens de duelos do FC Porto e… do Benfica.

Ora, os adeptos portistas estão a manifestar, nas redes sociais, revolta pela promoção que a estação pública está a fazer ao encontro da Liga dos Campeões.

Nas imagens dá para ver Svilar, guarda-redes do Benfica, e adeptos do clube da águia em clima de festa.

Veja o vídeo:

