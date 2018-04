Insólito Vídeo: Prolongamento entra no capítulo dos copos partidos Por

Murros na mesa, interrupções, Sousa Martins no limite da paciência. Nada de novo no Prolongamento, o espaço de debate desportivo da TVI24. Na edição de ontem do programa, avançou-se para o capítulo dos copos partidos. De propósito. Veja o vídeo.

Já se sabe que não há a mínima hipótese de Pedro Guerra estar de acordo com José Pina, ou vice-versa, no Prolongamento, quando o tema em análise é o Benfica, ou, nas palavras do sportinguista, o “estado lampiânico”.

O benfiquista vociferou, com um raciocínio do seu companheiro de painel, e recebeu ‘autorização’ de Sousa Martins para mandar papéis para o ar (em sentido figurado), caso ficasse revoltado com o que ouvia. No momento próprio, entenda-se.

O sportinguista tinha a palavra e sentiu um toque no braço. Pina não mandou papéis pelo ar, mas atirou o copo para o chão. E não foi sem querer.

Veja o vídeo:

