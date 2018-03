Mundo Vídeo de professora mostra crianças a protegerem-se durante tiroteio em favela Por

Uma professora do Ciep Bento Rubião, na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, recorreu às redes para mostrar o terror vivido na escola durante um tiroteio na favela. O vídeo mostra as crianças agachadas, a protegerem-se. Veja.

A professora Jaquelline Vasconcellos, do Ciep Bento Rubião, utilizou as redes para fazer um relato impressionante sobre as condições de ensino na favela da Rocinha, vítima de constantes tiroteios.

“Mais uma vez a gente aqui, na Rocinha, com as crianças no corredor, sem aula. A gente tentando sobreviver a essa guerra, refletindo sobre a eficácia do discurso sobre a intervenção federal, refletindo sobre a violência na comunidade. Uma pena, um absurdo. Estamos numa escola”, diz a professora de artes plásticas.

A meio do ‘discurso’ a voz de Jaquellina foi abafada pelo som de tiros disparados, à medida que as crianças, assustadas, se mantinham agachadas e encostadas às paredes dos corredores.

A Rocinha tem sido vítima de constantes confrontos entre policias militares e traficantes, havendo registo de várias mortes.

Veja o relato da professora.

