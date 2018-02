EUA Vídeo: Professor grava luta entre alunos sem os interromper Por

Um professor da McKinney High School, no Texas, Estados Unidos, foi suspenso depois de ter sido captado a filmar uma cena de porrada entre dois alunos, dentro da sala de aula, sem agir para os separar. Veja o vídeo.

O nome do professor não foi revelado, mas a imprensa avança que o mesmo foi expulso depois de ter sido gravado por um aluno a filmar uma luta entre dois alunos, dentro da sala.

No vídeo, o aluno escreveu que “até os professores gravam lutas… só na McKinney High School”, antes de o partilhar nas redes.

As imagens alastraram-se rapidamente. A escola foi obrigada a intervir e suspendeu o professor na passada sexta-feira.

“O professor foi imediatamente colocado sob licença até ser conhecido o resultado da investigação”, referiu o porta-voz da escola, Cody Cunningham, citado pelo The Sun.

A administração refere também que “é uma política dos professores fazer todas as tentativas de parar ou, no mínimo, controlar qualquer situação do género entre estudantes” e sublinha que “as ações deste professor, ou a falta delas, são violações claras das expetativas e políticas da escola”.

De acordo com os funcionários da escola, os dois alunos envolvidos na luta foram também punidos pela administração.

Veja o vídeo.

