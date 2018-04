Mundo Vídeo: Presidente da Comunidade de Madrid demite-se após escândalo com roubo Por

A presidente conservadora da região autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, anunciou hoje a sua demissão, após acusações de obtenção fraudulenta de um mestrado e da divulgação de um vídeo sobre um roubo de produtos cosméticos num supermercado. Veja.

Cifuentes, de 54 anos, declarou-se vítima de “linchamento” depois de de um vídeo divulgado em 2011, onde se vê um agente de segurança a pedir-lhe a abertura de um saco no supermercado.

A antiga presidente justificou o sucedido como um “erro involuntário”, mas sublinha que esses episódios colocaram toda a sua ação e vida “em causa”.

Numa conferência de imprensa, Cifuentes alegou que tomou esta decisão para evitar que “a esquerda radical” governe na região de Madrid e “ponha em risco” a gestão feita pelo Partido Popular (PP), a que pertence, nos seus três anos de legislatura.

A polémica em torno de Cifuentes teve início quando o site espanhol eldiario.es noticiou que a presidente da região de Madrid tinha obtido o seu mestrado, na universidade pública Rei Juan Carlos, graças à falsificação de duas notas.

Após a controvérsia – que dava inclusive conta da falsificação de duas assinaturas no documento – Cifuentes, no passado dia 17 de abril, anunciou que renunciava ao seu mestrado universitário, numa altura em que o Ministério Público já tinha dado início a uma investigação para apurar a veracidade do mesmo.

Veja o vídeo do momento em que Cifuentes vê a sua mala inspecionada por um agente de segurança.





6 PARTILHAS Partilhar Tweetar