Vídeo: Prédio desmorona-se na Rússia

Um prédio desmoronou-se parcialmente, em Murmansk, na Rússia. Segundo a RT, há um morto confirmado. Uma fuga de gás terá estado na origem do colapso, que afetou três dos seis pisos do edifício. Veja o vídeo:

Um prédio desmoronou-se parcialmente na cidade russa de Murmansk, provocando um morto, de acordo com um balanço provisório avançado pela imprensa russa.

O colapso no edifício residencial, de seis andares, afetou os três pisos superiores.

A RT avança que na origem do incidente está uma explosão, com suspeitas de que esteja relacionada com uma fuga de gás.

