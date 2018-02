Vídeo: Praias de Barcelona cobertas de neve

As praias de Barcelona estão a correr o mundo, esta sexta-feira, depois de vários habitantes terem registado os mantos de neve que tiraram lugar ao areal nas redes sociais. Veja o vídeo.

As baixas temperaturas que se têm sentido em Portugal estão também presentes no país vizinho.

Tradicionalmente associada a um clima ameno, Barcelona conhece por estes dias uma nova realidade, com as suas praias a verem o areal dar lugar a um manto de neve magnífico.

Há vários cibernautas a darem conta do sucedido nas redes sociais, com registos brancos e brilhantes, em contraste com a colorida cidade que é conhecida pelo mundo fora.

Veja o vídeo realizado por um habitante e difundido nas redes.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar