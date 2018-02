Ivo Rodrigues, jogador que o FC Porto emprestou ao Royal Antwerp viu um dos seus golos ser considerado como o melhor do ano na Bélgica. Veja.

O remate certeiro e em jeito acrobático foi apontado no triunfo em casa do Oostende, a contar para a quinta jornada do campeonato belga.

Agora, o remate certeiro do jogador português foi considerado como o melhor golo do ano.

Veja o momento da entrega do prémio:

Veja o golo premiado:

