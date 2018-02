Nas Redes Vídeo: Portista ferrenha conduzida em Lisboa por No Name Boy Por

A radialista Joana Marques, conhecida adepta do FC Porto, contou um episódio curioso que viveu, nesta quarta-feira, num transporte público que era conduzido por… um elemento dos No Name Boys (grupo de adeptos do Benfica). No podcast ‘Maluco Beleza’, da autoria de Rui Unas, a portista explicou a situação “engraçada” como lhe chamou. Veja o vídeo.

Ao falar sobre o clima de tensão que se vive no futebol português, a radialista contou a Rui Unas uma situação curiosa pela qual passou quando era conduzida por um elemento dos No Name Boys, ainda que sem saber.

“Aconteceu-me uma coisa muito curiosa. Na hora do almoço andei de Cabify com os colegas do programa de rádio e o senhor, às tantas, diz-me assim ‘dona Joana, tenho uma coisa para lhe dizer mas só no fim da viagem’. E eu a pensar o que seria.”

“‘Já digo, já digo mas tem que ver com futebol'”, conta a radialista ao recordar o momento.

No final da viagem, o carro foi estacionado na porta da RTP e o motorista “pediu para tirar uma selfie” e perguntou o que Joana Marques tinha achado da condução.

“Achei bem”, respondeu-me e disse-lhe ainda que este tinha sido “simpático” durante a viagem.

Ainda sem saber onde a conversa iria dar, Joana Marques ouviu da parte do condutor uma revelação que a deixou surpreendida.

“‘Eu sou diretor dos No Name Boys'”, disse o condutor à radialista.

“Por momentos gelei e pensei – ‘vai-me matar’. E ele muito simpático a sair do carro e a dizer que ia tirar uma selfie para mostrar ao Daniel [companheiro de Joana Marques que é benfiquista] e para mostrar que somos amigos uns dos outros”, lembrou Joana Marques, salientando o que achou deste episódio.

“Achei incrível”, disse.

Veja o vídeo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar