Mundo Vídeo: Polícias roubam telemóveis durante operação Por

Um grupo de polícias foi filmado em flagrante delito, no México, a roubar telemóveis quando tinham sido chamados para travar um grupo de assaltantes. Veja o vídeo.

Um grupo de 12 polícias foi filmado a roubar telemóveis e outros materiais eletrónicos de uma loja, no México, quando, ironicamente, tinham sido chamados ao local para travar um grupo de assaltantes.

O incidente aconteceu no estabelecimento comercial Plaze Meave, na Cidade do México, capital do país.

Nas imagens, é possível ver-se um agente a utilizar o equipamento para partir uma montra e ter acesso aos materiais.

Após a divulgação do vídeo, foi aberto um processo contra a equipa de polícias que se deslocou ao local.

“Com esta investigação estamos a tentar identificar todos os oficiais culpados de transgressão, bem como seus oficiais superiores que deveriam ter evitado a situação”, referiu Agustin Gonzalez, diretor geral do serviço de segurança pública da Cidade do México.

O “assalto policial” foi iniciado por dois agentes, mas rapidamente seguido por todo o corpo que havia sido chamado ao local.

Veja o vídeo.

