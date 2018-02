Mundo Vídeo: Polícia na casa de Rúben Semedo Por

Circulam nas redes sociais imagens que mostram a operação policial na detenção do português Rúben Semedo, em Espanha, onde é suspeito de vários crimes. Veja o vídeo.

O antigo central do Sporting está atualmente ao serviço do Villareal e tem estado envolvido em várias situações relacionadas com a justiça espanhola.

De acordo com o que avança o jornal Las Provincias, Rúben Semedo é suspeito de crimes de roubo, agressão e detenção ilegal e foi detido, nesta terça-feira.

O atleta do Villareal, recorde-se, já tinha sido detido pela Guardia Civil de Valência, em janeiro por causa de alegadas ameaças com arma, num bar.

Ao jornal espanhol Marca, Bruno de Carvalho comentou estes episódios em que Rúben Semedo se tem envolvido.

“Não compreendo nada, não esperava nada disto. Nunca aconteceu nada com ele que não as coisas normais dos jogadores”, disse o dirigente dos leões, antigo clube de Rúben Semedo.

Bruno de Carvalho fala num “rapaz trabalhador que lutou muito para chegar à primeira equipa”.

“Para mim é uma surpresa o que está a acontecer com ele”, referiu o presidente dos leões.

O jogador deverá ser presente a Tribunal nos próximos dias.

Veja o vídeo:

