Vídeo poderoso de crianças em lágrimas após vencerem Barcelona

Novos e velhos, mulheres e homens, ricos e pobres unem-se muitas vezes por causa do futebol. Nesta terça-feira, o mundo assistiu à queda do Barcelona perante a Roma, em jogo da Liga dos Campeões, e os pequenos adeptos romanos não seguraram as lágrimas de emoção ao verem a equipa transalpina bater o pé aos catalães. Veja o vídeo.