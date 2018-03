Animais Vídeo: Pitão operada para remover um chinelo Por

Foi resolvido o mistério do momento na Austrália. Um chinelo que tinha desaparecido misteriosamente, na quarta-feira, foi encontrado dentro de… uma pitão.

A cobra teve de ser operada, ontem, para a remoção do objeto.

Não são conhecidos os detalhes sobre o início do incidente. Apenas se sabe que, na terça-feira, um idoso de Haigslea, no estado de Queensland, descalçou dois chinelos quando se foi deitar e, na manhã do dia seguinte, apenas tinha um.

Dois dias depois, foi identificada a suspeita: uma pitão, que apresentava um alto disforme a meio do corpo.

Recolhido por uma associação especializada em cobras, o animal foi levado para um veterinário. O exame de raio-x comprovou que a pitão tinha engolido o chinelo.

Sally Hill, um dos técnicos que capturou o réptil, avançou com uma possível explicação para este caso: “Um rato ou outro animal deve ter deixado um cheiro forte no chinelo, enganando a cobra, que pensava estar na presença de comida”.

Ontem, o chinelo indigesto foi removido cirurgicamente.

“Foram administrados fluidos, anti-inflamatórios e analgésicos à cobra. Ela acordou bem e vai passar pela reabilitação nos próximos dias”, indicava o boletim clínico, publicado na página do veterinário no Facebook.

