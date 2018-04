Ásia Vídeo: Piloto aterra no epicentro de uma tempestade de areia Por

Um vídeo regista o momento em que um piloto faz uma aterragem perigosa, no aeroporto de Jizan, na Arábia Saudita, durante a ocorrência de uma tempestade de areia. A proeza ocorreu na quarta-feira. Veja as imagens.

Uma tempestade de areia colocou um desafio adicional ao piloto de um avião, na aproximação à pista do aeroporto de Jazan, na região sul da Arábia Saudita, nesta quarta-feira.

Um vídeo, amplamente divulgado por dois utilizadores do twitter, mostra toda a manobra, desde a perceção da tempestade até ao toque no solo, com visibilidade quase nula, em distância.

O piloto do avião conseguiu aterrar com segurança.

Várias cidades sauditas têm enfrentado condições climatéricas semelhantes, nos últimos dias, com fortes chuvas, ventos e tempestades de areia.

Veja o vídeo:





