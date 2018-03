Desporto Vídeo: Petardo assusta árbitro Manuel Mota e guarda-redes Caio Por

O final da primeira parte da partida entre o Feirense e o Benfica foi atribulada, com os adeptos a fazerem um petardo explodir perto do guarda-redes Caio e do árbitro Manuel Mota. Veja.

A expulsão de Tiago Silva por duplo amarelo exaltou os ânimos nas bancadas do Marcolino de Castro, palco do Feirense-Benfica, da 27.ª jornada da Liga.

Os problemas entre os adeptos na bancada central, perto do banco de suplentes, obrigaram a um reforço policial naquela zona do estádio.

Pouco depois, os adeptos encarnados, situados atrás da baliza de Caio Secco, guarda-redes do feirense, fizeram rebentar um petardo no relvado, junto do guardião e do árbitro Manuel Mota.

Jardel, jogador do Benfica, foi mesmo tentar acalmar os adeptos benfiquistas.

Veja o lance.

Aos 50 minutos de jogo, o marcador continua a mostrar uma igualdade sem golos.