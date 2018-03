Desporto Vídeo: Perdiam por 4-0 aos 80 minutos… mas conseguiram reagir Por

O Salford City, do quinto escalão do futebol inglês, protagonizou este fim de semana uma recuperação histórica ao conseguir empatar (4-4) no terreno do Kidderminster quando, aos 80 minutos, estava em desvantagem por quatro golos. Veja o vídeo.

Aconteceu no quinto escalão do futebol inglês mas mostra que no desporto, neste caso o futebol, ‘não há impossíveis’.

O Salford City – equipa conhecida por ser detida por Peter Lim e por cinco antigos jogadores do Manchester United, ‘a classe de 92’ – perdia por 4-0 aos 80 minutos, no terreno do Kidderminster.

Talvez movidos pelos donos do clube, Phil e Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes e Ryan Giggs, que tantas reviravoltas orquestraram sob as ordens de Alex Ferguson, os jogadores do Salford City protagonizaram uma reviravolta histórica, conseguindo chegar ao empate.

Como se não bastasse, o ‘golpe de teatro’ ficou concluído com mais um momento dramático. Aos 96 minutos, o Salford City beneficia de uma grande penalidade defendida pelo guarda-redes adversário, mas que, na recarga, deu o empate histórico.

Veja o vídeo.

