Vídeo: O penálti de Ronaldo dá que falar

A grande penalidade convertida em golo por Cristiano Ronaldo, na partida do Real frente ao PSG, na Liga dos Campeões, alimenta conversas nas redes sociais. E a repetição em câmara lenta permite descobrir um truque do português. Veja o vídeo.

Cristiano Ronaldo é um fenómeno. Ninguém pode rebater este facto. Mas sabe-se agora que o português reinventa o futebol.

Ontem, no encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que colocou em confronto Real Madrid e Paris Saint-Germain, o avançado marcou dois golos, um dos quais a partir da marca dos 11 metros.

E por que razão um penálti de Ronaldo gera tanta celeuma, nas redes sociais? Veja o vídeo e descubra.

Ronaldo criou um método original, que aumenta as probabilidades de sucesso. E não é fruto do acaso. Rio Ferdinand, antigo colega de equipa do português, no Manchester United, fez a revelação.

“Posso jurar-vos. Loucura. Ele costumava fazer isso nos treinos”

Em resumo, Cristiano Ronaldo bate com o pé de apoio (o esquerdo) muito perto da bola e com força, na hora de rematar. Deste modo, com a ajuda da relva, consegue que a bola levante do solo, aumentando as probabilidades de sucesso num remate em força, que é feito com o pé direito.

