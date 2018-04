Benfica Vídeo: Pedro Guerra pede 61 penáltis, Pina e Serrão desatam à gargalhada Por

Pedro Guerra reclamou um penálti não assinalado contra o FC Porto, no clássico de ontem, e apresentou a “contabilidade” das quatro épocas anteriores: “Ficaram por marcar 61 grandes penalidades a favor do Benfica”. Manuel Serrão e José Pina não contiveram o riso.

Já era esperado que o triunfo dos dragões na Luz, com a correspondente reviravolta no topo da classificação e uma reaproximação do Sporting, dominasse o Prolongamento de ontem, na TVI. E o trio de comentadores não desiludiu.

Procurando conter a desilusão com a derrota, “porque isto é apenas um jogo de futebol”, Pedro Guerra lamentou um penálti não assinalado aos 92 minutos, reclamado pelos encarnados.

“Acho que se provou a tese que eu já desconfiava, fez hoje [ontem] um ano que não é assinalada uma grande penalidade contra o FC Porto. Acho que é recorde do mundo”, ironizou.

“Foi um escândalo, mas o Benfica fez bem em não se refugiar nisto”, continuou Pedro Guerra, pedindo depois para “constatar” uma “contabilidade” que realizou.

“Nas quatro temporadas do ‘tetra’, ficaram por marcar 61 grandes penalidades a favor do Benfica”.

Após uma reação inicial de incredulidade, José Pina e Manuel Serrão desataram à gargalhada.

“Nós já estamos habituados”, continuava Pedro Guerra.

“Estão habituados a ganhar no fim dos jogos com penáltis inventados, hoje não correu bem, levaram com um grande golo nas vossas trombas”, respondeu-lhe Serrão.

“Está a doer? Está a custar? Lamentamos”, provocou o comentador portista.

Quem também ficou a rir-se com a derrota do Benfica foi o Sporting, agora a três pontos do segundo lugar e que recebe o Benfica na penúltima jornada.

“A luta agora é pelo segundo lugar, que este ano é muito importante. Ficar em terceiro, este ano, é como ficar em quarto ou quinto, é indiferente”, salientou José Pina.

