Desporto Vídeo: Passe magistral de Rúben Neves dá que falar em Inglaterra Por

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo continua a sua caminhada triunfal rumo à Premier League, com a armada portuguesa em destaque por terras de Sua Majestade. Nesta jornada, Rúben Neves concentrou os holofotes em si com um passe de génio que tem sido amplamente elogiado. Veja o vídeo.

Rúben Neves e a restante comitiva portuguesa continuam a passear com qualidade pelos relvados do segundo escalão do futebol inglês. Na última jornada, o jogador português – convocado por Fernando Santos para os dois jogos de preparação – foi autor de uma assistência na vitória sobre o Burton, por 3-1, mas é um passe durante o encontro que tem merecido destaque.

Ao coro de elogios que chamam Rúben Neves de “sublime” e de “outro nível”, juntou-se a consideração de Paul Merson, comentador inglês da Sky Sports.

“Sem querer desrespeitar o Wolves, mas como é que ele continua a jogar no Championship? Ele podia facilmente jogar na Premier League e seria um dos melhores jogadores. A visão e o passe dele… Este miúdo é inacreditável”, atirou.

Veja o lance.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar