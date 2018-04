Mundo Vídeo: Papa abraça menino que quis saber se o pai ateu está junto a Deus Por

O pai era ateu. E Emanuele chorava, porque queria saber se Deus o acolhera, na hora da morte. Perante este cenário emotivo, o Papa Francisco deu uma resposta poderosa. Emocionou-se, abraçou o menino e garantiu-lhe: Deus acolheu o seu pai. O vídeo é comovente e não deixa ninguém indiferente. Veja as imagens.

É o sofrimento de uma criança que ama o seu pai, que morreu. Durante uma visita do Papa Francisco à paróquia de San Paolo della Croce, em Corviale, o menino quis saber se o pai foi recebido nos braços de Deus, uma vez que era ateu.

Não teve coragem de fazer a pergunta ao microfone, mas segredou-a ao líder da Igreja Católica. “Pudéssemos todos nós chorar como o Emanuele quando sofremos…”, começou por dizer.

“Está no Céu, o meu pai?”, perguntou o menino ao Papa.

O Papa Francisco emocionou-se e deu um forte abraço a Emanuele, que chorava, de saudade e pela dúvida que o faz sofrer.

“O teu pai era um homem bom… Estará no Céu? Se foi capaz de criar um filho como este, era seguramente um grande homem. Era um grande homem…”

“Aquele homem não teve o dom da fé, não era crente, mas batizou os seus filhos. Tinha um bom coração. Emanuele tinha dúvidas de que, por não ser crente, o pai não pudesse estar no Céu. Acham que Deus seria capaz de abandoná-lo? Deus abandona os seus filhos? Emanuele, esta é a resposta. Deus é fiel ao teu pai. É mais fácil Deus ser crente e batizar os filhos do que não ser crente e batizá-los. Fala com o teu pai, reza pelo teu pai. Obrigado, Emanuele”, afirmou Francisco.

Veja o vídeo.





