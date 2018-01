Europa Vídeo: Panda que nasceu em França apresentado ao público pela primeira vez Por

O famoso panda bebé que nasceu em agosto, no Jardim Zoológico de Beuval, em França, foi este sábado apresentado ao público, cinco meses após o nascimento. Veja o vídeo.

Este sábado, dia 13 de janeiro, o pequeno panda foi a principal referência do Jardim Zoológico de Beuval, em França, com muitas pessoas a deslocarem-se de vários pontos do país para o verem.

A mulher do presidente francês, Brigitte Macron, batizou-o em dezembro passado de Yuan Meng, que em chinês significa ‘um sonho tornado realidade’.

Um dos veterinários do zoo havia alertado para o facto de o bebé panda ter que receber visitas progressivas durante 10 dias, de forma a familiarizar-se com os humanos, mas o dia de hoje ficou marcado pela primeira aparição pública de Yuan Meng.

“Sentimos que estamos a fazer parte de um momento histórico. Acordamos às 3h00 da manhã. O meu filho queria mesmo ver o panda”, contou uma visitante à AFP.

A reprodução dos pandas é um processo deveras complicado, uma vez que o período fértil das fêmeas acontece apenas dois dias por ano.

O Jardim Zoológico de Beuval recebeu dois pandas em 2012, da China, inseridos num programa de reprodução, do qual nasceu Yuan Ming, com recurso a inseminação artificial.

Veja o vídeo do pequeno Yuan Ming.

