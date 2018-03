Mundo Vídeo: Países de Leste surpreendidos com ‘neve laranja’ Por

Os países da Europa de leste, como a Bulgária, Ucrânia ou Roménia e a Rússia foram surpreendidos, nos últimos dias, por um fenómeno que ‘pintou’ a neve de laranja. Veja o vídeo.

Em janeiro aconteceu um fenómeno surpreendente, com o deserto do neve a cair sobre o deserto do Saara. Desta vez, são as areias do mesmo deserto que originaram uma ‘neve laranja’ nos países de leste, deixando os habitantes boquiabertos.

De acordo com imagens divulgadas pela NASA, as areias do deserto do Saara ‘viajaram’ desde o norte de África, passaram pela Grécia e chegaram à Rússia.

Este fenómeno acontece, normalmente, uma vez a cada cinco anos, sendo que desta vez a concentração de areias é muito superior – é a maior movimentação de areia do deserto para a Grécia nos últimos dez anos, revela o Observatório de Atenas.

Além de ‘pintar’ a neve destes países, também a nebulosidade de alguns locais ficou alaranjada.

Veja o vídeo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar