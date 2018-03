Nas Notícias Vídeo: “O País vai arder outra vez” Por

A historiadora Raquel Varela considerou que as medidas de prevenção impostas pelo Governo “são uma visão urbana do mundo rural”, que não vai resultar o problema dos incêndios. “Temos uma bomba incendiária. Um País dominado por eucalipto e pinheiro, que vai arder outra vez”, defendeu, na última edição do programa ‘O Último Apaga a Luz’, da RTP.

Raquel Varela lamenta o “colapso do Estado” e teme que nada tenha sido feito para prevenir uma situação idêntica.

“É a segunda vez que o Estado falha totalmente a salvar as populações”, salienta a historiadora, baseando-se no relatório dos incêndios de outubro.

Numa análise às medidas propostas para evitar dramas como os que se viveram no ano passado.

“As medidas que foram propostas não vão impedir fogo nenhum em julho e agosto. Estamos a analisar um relatório que falhou em 15 de outubro e que falhou em Pedrógão Grande, já estão os técnicos a dizer que vai falhar”, diz.

“Nós temos uma lei florestal de 2006. Já foi alterada oito vezes. Oito vezes! é um falhanço e o problema não é técnico, porque temos dos melhores técnicos florestais”

A lei de limpeza florestal não resolverá qualquer problema.

“Quando um ministro diz que uma lei depende da aplicação do bom senso e ponderação do GNR, já é o Governo a reconhecer que as situações como as de 15 de outubro são excecionais mas existem. Haverá fogos em julho e agosto, depois destas leis e isto só dependerá se haverá vento ou não, muito calor ou não”, conclui.

“Estas medidas são erradas. É uma visão urbana do mundo rural. E o mundo rural tem mato. É normal. Não é limpar com máquinas… As populações são pobres ou estão emigradas”.

Veja o vídeo.

