Vídeo: Pai e filha em relação incestuosa no Big Brother Brasil

Pai e filha são protagonistas de uma polémica, no Big Brother Brasil, que cumpre a 18.ª edição. Ayrton, de 56 anos, e Ana Clara, de 20, manifestam sinais de uma relação incestuosa – trocam beijos na boca, gestos de intimidade incomum e até dormem na mesma cama. Veja o vídeo.

Polémica num reality-show é prato do dia, no Brasil e em qualquer país do mundo. Mas o que sucede na 18.ª edição do Big Brother está muito para além do que é costume, neste tipo de formato.

Os protagonistas são dois concorrentes, Ayrton e Ana Clara, pai e filha, que revelam comportamentos que não se coadunam com esse laço de parentesco.

Há sinais de uma relação incestuosa, com intimidade excessiva, em atos e palavras. E nem o facto de se alegar que aquele comportamento é propositado, para que a família tenha os seus ‘cinco minutos de fama’, consegue acalmar os ânimos.

O assunto gerou uma controvérsia tão grande que deu origem a uma hashtag, no Twitter, um dos ‘trending topics’ da rede social.

Nesta 18.ª edição, o Big Brother Brasil, transmitido pela Globo, trouxe uma novidade: famílias inteiras em concurso. Ayrton e Ana Clara são os menos desejados na casa.

A produção do programa não passa ao lado da polémica e já abordou o assunto, até porque há quem considere que este relacionamento não ultrapassa as fronteiras do bom senso.

