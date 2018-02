Vídeo: Pai de três jovens abusadas por médico tenta agredi-lo em tribunal

Depois de ver negado pela juíza o seu pedido de “cinco minutos” com o agressor, o pai de três jovens abusadas por Larry Nassar, antigo médico da federação norte-americana de ginástica, tentou agredi-lo em pleno tribunal. Veja o vídeo.

Randall Margraves pediu à juíza “apenas cinco minutos numa sala com esse demónio” mas, face à recusa de Rosemarie Aquilina, este pai laçou-se ao agressor tendo sido imobilizado pelas autoridades.

Na quarta-feira, Nassar viu o número de mulheres que o acusam de abusos sexuais aumentar para 265, depois de já ter sido condenado a uma pena de prisão entre 40 e 175 anos.

Com três filhas entre as vítimas do até então conceituado médico, Randall Margraves tentou agredi-lo em tribunal, tendo sido detido e algemado pelas autoridades. Ao todo, foram necessários seis agentes para controlar a ira deste pai.