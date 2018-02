Mundo Vídeo: Oito mortos em colapso de estação de metro na China Por

O colapso de um túnel em Foshan, na China, provocou oito mortos, havendo ainda o registo de três desaparecidos.

O túnel que abateu faz parte de uma estação de metro que se encontra em construção.

As operações de resgate permitiram retirar com vida nove trabalhadores, de acordo com a imprensa local.

O acidente fez ainda ‘desaparecer’ a estrada à superfície.

