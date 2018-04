Desporto Vídeo: Octávio Machado põe Futre a chorar na CMTV Por

Paulo Futre chorou, na noite desta quarta-feira, na CMTV, ao ouvir um tributo espontâneo feito por Octávio Machado, no programa Liga D’Ouro. O momento não foi bonito pelas lágrimas. Foi belo pelo reconhecimento e gratidão, sentimentos que andam escondidos no futebol português (e não escasseiam…). Veja o vídeo.

O Liga D‘Ouro de ontem ficou marcado por uma homenagem de Octávio Machado, antigo treinador-adjunto no FC Porto.

No programa desta quarta-feira, a CMTV emitiu uma reportagem sobre outro tributo ao antigo futebolista português, no estádio do Atlético Madrid.

No estúdio, Octávio recordou os tempos em que trabalhou com Futre, no FC Porto. E as palavras do ex-treinador emocionaram o antigo jogador.

Paulo Futre ficou em lágrimas, ao ouvir Octávio recordar alguns episódios e conversas de balneário que mantiveram.

Conta Octávio que, um dia, Futre ficou irritado porque o técnico nunca o elogiava, ao contrário do que fazia com outros jogadores. E a resposta foi a seguinte:

“Ó Futre, mas eu posso acrescentar alguma coisa ao Lima Pereira, ao Gomes, que têm ‘trinta e tais’, que estão em final de carreira? Contigo não é assim… Se eu te perder como jogador, sinto-me penalizado para a minha vida toda… Tu tens condições para seres um dos grandes do futebol europeu”, conta.

“Eu hoje digo com grande alegria: sinto-me recompensado. O Futre merecia o que outros tiveram e ele ainda não teve: o reconhecimento!”.

Por esta altura, já Futre se esvaia em lágrimas, que tentava disfarçar, com dificuldade.

O ex-futebolista e agora comentador da CMTV apenas dedicou uma palavra a Octávio. “Obrigado”. E a gratidão é o melhor dos sentimentos.

Veja o vídeo.

