Nacional Vídeo: “Nunca ouvi um nome desagradável por amar um homem”, diz Goucha Por

“Nunca ouvi um nome desagradável por amar um homem, mas também se ouvisse não teria importância alguma”, revelou Manuel Luís Goucha, durante o Você na TV. Veja o vídeo.

No programa Você na TV desta terça-feira, Manuel Luís Goucha foi confrontado com uma questão relacionada com a vida pública e a sua homossexualidade.

Um telespectador quis saber se o apresentador e o companheiro alguma vez foram insultados na rua, pelo facto de manterem uma relação homossexual.

“Não ando muito na rua, confesso, mas nunca me chamaram nomes. Nunca, antes pelo contrário. Sempre fui tratado com respeito, porque eu – ou melhor – nós damo-nos ao respeito. Nunca ouvi um nome desagradável por amar um homem, mas também se ouvisse não teria importância alguma”, respondeu.

Veja o vídeo:

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar