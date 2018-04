Desporto Vídeo: “Nunca lutes com um porco”, diz António Salvador Por

Após a vitória deste domingo sobre o Sporting, por 1-0, o presidente do Braga passou rapidamente pela zona mista para, num par de frases curtas, citar “um romancista irlandês” e, alegadamente, atingir Bruno de Carvalho. Veja o vídeo.

Numa semana repleta de troca de palavras entre os dois clubes, relacionadas com o caso Battaglia, seria o Braga a vencer o duelo, na ‘Pedreira’, entrando na luta pelo terceiro lugar.

No final do encontro, António Salvador passou pela zona mista para deixar algumas frases direcionadas ao adversário, com um citação do romancista irlandês, George Bernard Shaw.

“Um romancista irlandês, vencedor do Prémio Nobel da Literatura de 1925, George Bernard Shaw, dizia: ‘Nunca lutes com um porco, porque em primeiro ficas sujo, em segundo lugar, o porco gosta que lutes com ele”, afirmou, antes de se ausentar.

Antes, o presidente do Sporting de Braga tinha elogiado os dois técnicos, Jorge Jesus e Abel Ferreira.

“Parabéns aos dois treinadores, que são dois grandes treinadores portugueses. Um mais jovem, muito promissor, que não tenho dúvidas que vai ser um dos futuros do futebol português, e um treinador provavelmente o mais experiente português, que já passou por este clube, que foi muito feliz neste clube”, afirmou.

Veja o vídeo.

53 PARTILHAS Partilhar Tweetar