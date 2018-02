Vídeo: “Nunca imaginei ver tanta gente com cancro da mama”, diz Rebeca

A cantora Rebeca esteve no Você na TV, nesta sexta-feira, dia do lançamento do novo trabalho. “Eu achava que isto nunca mais iria acontecer”, confessou. Veja o vídeo.

Rebeca lança um álbum a cada dois anos. E neste mês de fevereiro, cumprindo essa premissa, estava previsto que apresentasse o novo trabalho.

Em setembro, quando foi diagnosticada com um tumor, pensou que teria de mudar os planos. O que seria cruel, até porque Rebeca cumpre, em 2018, 20 anos de carreira.

Nesta sexta-feira, a cantora de 38 anos foi entrevistada por Cristina Ferreira, no Você na TV. E deixou escapar um sentimento de muita força.

“Ainda ontem estive a fazer quimioterapia e hoje estou aqui”

“Eu renasci. Sou totalmente diferente (…) Estou a receber força, mas sinto que estou a dar. Nunca imaginei ver tanta gente com cancro da mama. Jovens. Bem mais jovens do que eu. Eu sinto que estou a apoiá-las. Se eu ajudar nem que seja só uma pessoa com o testemunho que dei, já fico muito feliz”, referiu ainda.

Logo depois, regressou ao palco para cantar.

Veja o vídeo com um excerto da conversa e a entrevista completa neste link.

