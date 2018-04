Nas Redes Vídeo: NTS (ou o rei do improviso) no Portugal Got Talent Por

Há concorrentes que preparam a atuação no Got Talent ao detalhe. Outros sobem ao palco suportados improviso. NTS optou pela segunda escolha, porque o improviso é a sua arte. Veja o vídeo.

Chama-se Fábio, mas tem ‘NTS’ (‘Não Tem Significado’) como nome artístico. E cantar com improviso é a sua arte.

Neste domingo, no final das audições do programa da RTP, o talentoso artista esteve em destaque e o seu vídeo é o mais visto, de todas as atuações de ontem.

NTS já editou um álbum e subiu em diversos palcos do mundo. Decidiu subir a mais um palco, o do Coliseu, para entrar em sintonia com os jurados.

Fábio conquistou o público, na RTP e nas redes sociais.

Veja o vídeo:

47 PARTILHAS Partilhar Tweetar