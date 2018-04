Mundo Vídeo: Navio choca contra outro no mar Por

Um navio gigante embateu contra um outro. A situação ocorrida nos EUA foi filmada. Veja.

As pessoas que estavam no cais perceberam que algo de errado estava a acontecer com o navio, no meio de uma tempestade.

E a verdade é que o gigante navio acabou mesmo por embater num outro, depois de se ter ‘soltado’ do porto.

Aliás, chega a ficar-se com a ideia que, face às rajadas de vento, o navio podia mesmo ter tombado se não tem embatido com a outra embarcação que acabou por ‘amparar’ o movimento.

Veja o vídeo:





