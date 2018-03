Internacional Vídeo: Naomi Campbell em biquíni numa ponte de cordas Por

Naomi Campbell continua a ter um corpo de sonho aos 47 anos. A antiga modelo desfilou de biquíni sobre uma ponte de cordas, com uma paisagem idílica como fundo.

A britânica, uma das mulheres mais desejadas do mundo no final da década de 80, numa rivalidade com modelos famosas como Cindy Crawford, Claudia Schiffer e Elle MacPherson, tem partilhado imagens nas redes sociais que revelam um desafio ao envelhecimento.

Aos 47 anos, Naomi Campbell continua a exibir um físico invejável, aventurando-se a atravessar uma “terrível” ponte de cordas em biquíni, para espanto e prazer dos mais de 4,9 milhões de seguidores.

“Aqui vou eu, malta. Vou atravessar esta terrível ponte. Estou um bocado cética, mas aqui vou eu”, comentou.

