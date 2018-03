Desporto Vídeo: “Não te mando f…. porque és uma mulher bonita”, diz treinador do Nápoles Por

O treinador do Nápoles, Maurizio Sarri, até provocou gargalhadas na sala de imprensa, mas a verdade é que as suas declarações estão a ser alvo de duras críticas. Veja o vídeo.

A jornalista Titti Improta, do Canale 21, perguntou a Maurizio Sarri se aquele empate com o Inter complicava as contas do título – se a Juventus vencer a Atalanta, amplia a vantagem para quatro pontos.

Maurizio Sarri achou a pergunta despropositada. Porém, mais despropositada acabou por ser a sua resposta.

“Não te mando f…. porque és uma mulher bonita”, disse, suscitando gargalhadas.

O assunto não ficou nas quatro paredes da conferência de imprensa e Sarri está a ser amplamente criticado.

Veja o vídeo:

