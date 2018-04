Desporto Vídeo: “Não sei se falam de futebol ou de agricultura”, diz Sérgio Conceição Por

Sérgio Conceição aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vitória de Setúbal, para a 31.ª jornada da Liga, para responder às críticas de que foi alvo após o encontro frente ao Sporting, nomeadamente no que às substituições diz respeito.

O técnico dos dragões explicou que a entrada de Reyes, no jogo frente ao Sporting, a sete minutos do apito final, nada teve a ver com a substituição operada por Rui Vitória frente aos dragões.

“A sete minutos do fim e a ganhar 1-0, sai um médio e meto um jogador que é central. mas que entrou para médio. O que é que isso tem a ver com o nosso jogo com o Benfica? Sabendo que o Sporting estava a jogar com dois avançados, apostando no jogo direto e numa situação de bola parada..”, explicou.

“Não sei se são crónicas ou não. Se é falar de futebol ou de agricultura”.

Sobre os comentários que surgiram depois do encontro, Conceição sublinhou que viu “uma coisa excecional”.

“Eu vi uma coisa excecional que, no meio de tanta desgraça escrita, me fez rir: que o Reyes estava lá e que talvez tínhamos jogadores a mais. E que por isso é que sofremos os golos. Dito por alguém que é comentador na televisão e que escreve algo no jornal. Não sei se são crónicas ou não. Se é falar de futebol ou de agricultura”, afirmou.

Veja o vídeo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar