Vídeo: Como (não) reagiu Bale ao golo de Ronaldo?

Sentado no banco de suplentes, Gareth Bale manifestou total indiferença ao golo monumental de Cristiano Ronaldo. O galês não celebrou, ao contrário de todos os seus companheiros de equipa e staff técnico, ao contrário dos jogadores e adeptos… da Juventus. Veja o vídeo.

O golo de Cristiano Ronaldo ainda dá que falar. A obra-prima, vista e revista, gerou milhões de notícias, com o mundo do futebol vergado ao talento do português.

Mas há exceções. Gareth Bale ficou absolutamente indiferente ao remate em bicicleta de CR7, não obstante o Real Madrid, a equipa de Bale, ter dado, com aquele golo, um passo importante rumo às meias-finais da Liga dos Campeões.

O galês não reagiu mal. Pura e simplesmente não reagiu. E o seu comportamento não passou indiferente.

Veja o vídeo:

