Vídeo: “Não percebi nada… O que é que ele disse?”, pergunta Jesus

Os problemas de tradução, durante a conferência de imprensa de Jorge Jesus, geraram um momento curioso. O técnico do Sporting não percebeu nada do que foi dito e ouviu palavras que não poderia traduzir.

O treinador do Sporting fez a antevisão da partida com o Astana, nesta quarta-feira, numa conferência de imprensa que contou com a presença de jornalistas do Cazaquistão.

Com os problemas da tradução em simultâneo, gerou-se um momento curioso, com Jesus a assumir que não entendera nada do que ouviu.

Mas houve mais gargalhadas. O técnico ouviu uma palavra que não poderia reproduzir e reagiu como é habitual: sem filtros, à Jorge Jesus.

Veja o vídeo:

