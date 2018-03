Divertido Vídeo: Multidão eufórica com Salvador mas… não era Salvador Por

O repórter Miguel Rocha vestiu-se de Salvador Sobral e saiu à rua. A imitação tocou a perfeição, de tal forma que a população ficou entusiasmada, pediu autógrafos, conversou com o ‘cantor’ e tirou selfies. Veja o vídeo, numa rubrica do ‘5 Para a Meia-Noite’, da RTP.

O tempo passa mas Salvador Sobral continua no coração dos portugueses, que ficam de tal forma entusiasmados com a possibilidade de trocar uma palavra com o cantor que não repara que, na verdade, está perante um ator.

A imitação é perfeita. Nuno Rocha encarna a personagem com notável perfecionismo. Pedem-se autógrafos, fazem-se selfies, pergunta-se pelo estado de saúde de Salvador, com desejos de que “Deus o conserve”.

‘Salvador’ distribui abraços e simpatia.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar